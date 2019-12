Laupäev on pilvine ja tuuline

Laupäeva öösel on pilvine ja mitmel pool sajab vähest lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Puhub kagutuul 6 kuni 11, rannikul puhanguti 17 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul pilvisus säilib ning kohati sajab lund, lörtsi ja vihma. Puhub kagutuul 7 kuni 12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Temperatuur jääb -1 ja +3 kraadi vahele.

Päev ei erine palju hommikust ning ikka sajab mitmel pool vähest vihma ja lörtsi. Puhub kagutuul 8 kuni 12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 4 kraadi.

Uuel nädalal on kõik päevad pigem ühte nägu ja ikka sajab mitmel pool kas vihma või lörtsi ning pilvisus annab korraks järele alles teisipäeval vastu kolmapäeva. Öösiti on temperatuur napilt plussis ning päeval on valdavalt +2 kuni +4 kraadi.