Moskvas toimus Donbassi vabatahtlike liidu viies kongress. Vaatamata sellele, et Ida-Ukraina konflikti kuum faas on möödas, on liidu liikmed valmis vajadusel uuesti relvad kätte võtma.

Donbassi vabatahtlike liidu peamised eesmärgid on anda abi neile, kes said rindel haavata, ning saata humanitaarabi konfliktitsooni oma relvavendadele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Need, kes võitlesid nn "vene maailma" eest, jälgivad tähelepanelikult Ida-Ukrainas toimuvat.

"Aktiivset sõjategevust ei ole, aga provokatsioonid kokkupuutejoonel toimuvad kogu aeg. Inimesed, kes elavad Želoboki ja Slavjanski maantee ääres, kuulevad kogu aeg tulistamisi," rääkis Donbassi vabatahtlike liidu liige Juri Barbašov.

Donbassi vabatahtlike liidus on üle 14 000 liikme. Vaatamata sellele, et sõda Donbassis on külmutatud, nad on valmis osutama vastupanu kõigile vaenlastele.

"Me oleme kahjuks veendunud, et sõda tuleb varsti tagasi selle kuuma faasi. Meie seda ei taha, aga peame olema selleks valmis," ütles Donbassi vabatahtlike liidu juht Aleksandr Borodai.

Donbassi vabatahtlikud peavad vaenlaseks ukrainlasi, aga mitte ainult. "Meile pööravad tähelepanu Venemaa vaenlased. Need, kes on väljaspool Venemaad, töötavad meie vastu väga aktiivselt. Need, kes on Venemaal, kes on põhimõtteliselt kollaborandid - ka nemad pööravad meile tähelepanu, pehmelt öeldes," rääkis Borodai.

Liidus ei ole ainult mehed. "Kui te mäletate aastat 2014, siis paljud mehed kolisid Donbassist Venemaale, põgenesid. Naised vastupidi, läksid rindele, et päästa oma Venemaad, vene rahvast, slaavi rahvast," rääkis liidu liige Olga "Mesilane".

Minski rahuprotsessi nad aga ei usalda. "Minski protsess, Normandia protsess ei saa lõppu, sest radikaalid Ukrainas ei lase mitte mingil Ukraina võimul täita Minski lepet või nõustuda tingimustega, mida Euroopa dikteerib," rääkis Barbašov.