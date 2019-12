Komisjoni esimees Katri Raik (SDE) ütles ERR-ile, et Helme nõunik teatas kaks ja pool tundi enne istungi algust ilma põhjenduseta, et tema kohale ei tule.

Raik ütles, et see ei ole esimene kord, kui Helme istungile tulemata jätab ning et komisjon kutsub Helme uuesti jaanuari alguses. Kui rahandusminister ka siis kohale ei tule, soovib Raik minister Helme korrale kutsumist riigikogu juhatuse poolt.

"Vastavalt riigikogu kodu ja töökorra seadusele peab minister komisjoni ilmuma. Ja küsimusi, mis on üleval Aidu tuulepargi osas on palju," ütles Raik.

Raiki sõnul soovib ta Helmelt küsida, kas Helme on saanud Aidu tuulepargi otsustega seoses meelehead. "Minister kinnitab, et tal ei ole lubatud selle tegevuse eest meelehead, aga kas tema või tema erakond äkki on saanud meelehead," lausus Raik.