Vargad viisid endise vormelibossi tütre kodust 50 miljoni naela eest ehteid

Ecclestone'i pressiesindaja kinnitas reedel toimunud sissemurdmist, vahendas BBC. "Tamara ja ta perega on kõik hästi, kuid ilmselgelt juhtunu pahandas ja raputas neid," ütles pressiesindaja.

Ajalehe The Sun andmetel langes varaste saagiks kõrvarõngaid, sõrmuseid, samuti pulmakingituseks saadud 80 000 naela maksnud Cartier' käevõru.

Politsei sõnul said nad väljakutse Kensingtonis asuvasse koju reede hilisõhtul. Politsei sõnul ei ole kedagi vargusega seoses kinni peetud. "Meile anti teada, et varastatud on suures mahus ehteid," lisas politsei pressiesindaja.

Tamara Ecclestone ostis Kensingtonis asuva 55-toalise kodu 2011. aastal 45 miljoni naela eest. Naine kulutas ka miljoneid kodu renoveerimisele.