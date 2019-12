Pärast Teist maailmasõda otsustasid liitlaste võimud, et tuntud natsionaalsotsialistide hauad jäetakse tähistamata, et vältida olukorda, et nendest paikadest kujunevad neonatside kogunemiskohad. Heydrichi haud asub Berliinis ajaloolisel Invaliidide kalmistul (Invalidenfriedhof), kuid selle täpne asukoht on olnud märgistamata, vahendab BBC.

Neljapäeval aga avastas kalmistu töötaja, et Heydrichi haud on lahti kaevatud. Politsei kinnitusel pole luid hauast ära viidud. Nüüd uurivadki võimud, kes selle hauarüvetamisena sätestatud teo korda saatis. Igal juhul pidi isikul, kes teadis Heydrichi haua asukohta, olema mingit siseinformatsiooni.

SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich oli politseikindral, julgeolekuameti RSHA ülem ning okupeeritud Tšehhoslovakkia ja Böömimaa valitseja. Samuti oli ta üks võtmeisikuid holokausti korraldamises, näiteks oli ta 1942. aastal eesistujaks Wannsee konverentsil, kus otsustati "juudiküsimuse lõplik lahendamine".

Brittide toetatud tšehhi vastupanuvõitlejad korraldasid tema vastu 1942. aastal Prahas atentaadi. Heydrich suri natuke aega hiljem haiglas. Talle korraldati Prahas suurejooneline matusetseremoonia ning kirst saadeti seejärel Berliini. Pärast sõda eemaldati haualt kõik tähised, mis tema nimele viitasid, kuigi vanade fotode põhjal oldi avalikkuses veendumusel, et see asub sektoris A.

Sarnane intsident leidis 2000. aastal aset Berliini Nikolai kalmistul, kui vasakpoolsed aktivistid avasid haua, kuhu nende arvates oli maetud 1930. aastatel kommunistide poolt mõrvatud Sturmabteilungi (SA) liige Horst Wessel, keda natsionaalsotsialistide propagandas sageli olulise märtrina kasutati. Vasakpoolse rühmituse väitel viskasid nad hauast võetud kolba Spree jõkke, kuid politsei lükkas selle väite tagasi ja rõhutas, et esiteks oli rüvetatud haud hoopis Horst Wesseli isa oma ning teiseks polnud sealt ühtegi luud kaasa võetud.