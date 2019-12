Keskpankur tõi välja, et tänavust kasvuprognoosi on langetatud kolm korda: juunis 3,5 protsendilt 2,9 protsendile, septembris 2,5 protsendile ja nüüd 2,3 protsendile.

"Et maailma ja euroala majandused aeglustuvad, aeglustub ka Läti majanduskasv. Läti kaubanduspartnerite nõudlus nõrgeneb, eksport ja uuendused aeglustuvad, samal ajal jääb Läti SKP kasvus võtmerolli mängima siseriiklik tarbimine," ütles Rimševics.

Kuigi kasv on kiirem, kui euroalal keskmiselt, on see ebapiisab elukvaliteedi tõstmiseks, ütles Rimševics. Läti sissetulekud moodustavad EL-i keskmisest alla 70 protsendi ja jäävad oluliselt alla ka Leedu ja Eesti omadele.

Rimševics pidas esmaspäeval oma ametiaja viimase pressikonverentsi. Ametist lahkub ta 21. detsembril ja keskpanga uueks presidendiks saab Martinš Kazaks.