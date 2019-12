Jüri Ratas: kurdide organisatsioonid polnud Türgiga suheldeks teemaks

Ratas ütles teisipäeval eetrisse minevale Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et NATO tippkohtumisel Londonis ei tulnud see teema kordagi jutuks, sealhulgas kohtumisel Türgi president Recep Tayyip Erdoganiga.

Ratas sõnas, et kurdi rahvakaitseüksuste (YPG) üle on mingil moel vestlusi peetud, kuid Balti riikide ja Poola kaitseplaanidega seoses seda ei arutatud.

"Mina rääkisin sellest, et kaitseplaan saaks kooskõlastuse. Oli edukas tippkohtumine. NATO töötab või on tugev," ütles Ratas. Ta lisas, et plaani on kavas sisse viia veel tehnilisi täpsustusi, kui Türgi pool on oma nõusoleku andnud ja puudub kahtlus, et sellest taganetakse.