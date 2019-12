Netanyahu endine nõunik: uued valimised jõudude vahekorda ei muuda

Juba kahed valimised on lõppenud seisuga, kus peaministri kohusetäitja Benjamin Netanyahu paremkonservatiivne Likud ning tema liberaalist rivaali Benny Gantzi Sinivalge valimisliit teineteist vastastikku põrnitsevad, vahendas "Välisilm".

Parlamendienamust ei saanud kummalgi valimistel kumbki ning ennustatakse, et ega uuedki valimised selles osas midagi muuda.

Netanyahu süüdistab Gantzi, et see pressis Iisraeli rahvalt uued valimised välja, Gantzi sõnul on järjekordsetes valimistes otseselt süüdi Netanyahu, kes endale kaela sadanud kriminaalsüüdistuste tõttu on rahva usalduse kaotanud.

Kõigi kolme valimiste peategelane on tõepoolest Netanyahu ning Benny Gantzile on jäänud teisejärguline roll, nagu ükskõik kellele, kes praegu Netanyahu peamine vastane oleks.

"Valimised keerlevad Netanyahu isiku ümber. On Netanyahu leer ja Netanyahu vastane leer ja keskel on üks tüüp, kes üritab kahte leeri kokku tuua. Mitte keegi ei saa mitte millegagi hakkama. Nii meil tulevadki kolmandad valimised ja me pole üldse kindlad, et need ei lõppe samade tulemuste ja samade probleemidega," kommenteeris Iisraeli demokraatia instituudi poliitiliste reformide programmi direktor Gideon Rahat.

Tallinnas inimõiguste instituudi aastakonverentsi väisanud Netanyahu endise nõuniku Robert Ilatovi sõnul on tema endine tööandja lihtsalt ülivõimsalt üle kogu Iisraeli ülejäänud poliitilisest seltskonnast ning sinna pole midagi parata.

"Teiselt poolt tuleb mõista, et Likud erakonnana on siiski Iisraeli kõige suurem ja tugevam partei. Nende puhul, kes väitsid, et võitsid Likudi ja Benjamin Netanyahut, tuleb meeles pidada, et seal ei ole üks partei, vaid kolmest parteist kokku klopsitud valimisliit. Tänaselgi päeval on Benjamin Netanyahu plokk Iisraeli parlamendis kõige suurem," ütles Ilatov ERR-ile.

Praeguses lootusetuna tunduvas patiseisus on süüdistatud peamiselt Nõukogude Liidu päritolu juute esindava partei Iisrael Meie Kodu juhti Avigdor Liebermani, kes keeldus lõpuks koostööst nii Likudi kui Sinivalge valimisliiduga ning nurjas seega võimalused mingiks mõistlikuks koalitsiooniks.

Liebermani isikut siinkohal üle tähtsustada siiski ei maksaks, Netanyahu polariseeriv mõju on nõnda suur, et mistahes koalitsioon jäänuks väga ebastabiilseks.

Netanyahu poolt või sama kindlalt tema vastu olev rahvas on samal ajal aga ka kogu trallist tüdinenud, oodates lahendust, mida kuskilt ei paista.

"Kui me tänasel päeval vaatame arvamusküsitlusi, siis uued valimised ei muuda jõudude vahekorda kuigi palju. Seetõttu, minna uuesti valimistele, mis on suur ressursside raiskamine, teades, et poliitilised jõuvahekorrad ei muutu, on lihtsalt mõttetu," tõdes Ilatov.

"Valijad võivad kaotada usalduse süsteemi vastu. Vaevalt see aga juhtub, sest nad lihtsalt on usalduse süsteemi vastu juba kaotanud. Seega me näeme seda, mida me nimetame "põrandaefektiks". Nagu meie viimased arvamusküsitlused näitasid, usaldab poliitilisi parteisid umbes 15 protsenti, knessetit 25 protsenti, veerand ja valitsust umbes 30 protsenti valijaskonnast, nii et eriti palju madalamale enam kukkuda ei anna," rääkis Iisraeli demokraatia instituudi arvamusuuringute keskuse direktor Tamar Herman.