Austraalia mõistis terrorismis süüdi kaks "hakklihamasinaterroristi"

Austraalia ja Liibanoni kodakondsusega vennad Khaled ja Mahmoud Khayat mõisteti süüdi katses õhkida pomm Etihad Airwaysi reisilennukis 2017. aasta juulis. Korralduse selleks oli neile andnud äärmusrühmitus ISIS.

Kohus mõistis Khaledi vangi 40 aastaks, millest ta peab ennetähtaegse vabanemise võimaluse saamiseks ära kandma 30. Mahmoud sai 36 aastat, millest ta peab ära kandma vähemalt 27.

Kaks venda tahtsid sokutada valmistatud lõhkekeha kolmanda, asjast teadmatuses olnud venna pagasisse.

Neljandat venda, kes väidetavalt sõdis Süürias ISIS-e ridades, süüdistatakse rünnakuplaani juhtimises välismaalt.

Rünnaku kavandajad põlgasid kolmandat venda, sest ta jõi alkoholi, käis klubides, mängis hasartmänge ja oli homoseksuaal, mis nende hinnangul tõi perele häbi kaela, ütles kohtunik Christine Adamson.

Plaani tabas aga lennujaamas viperus, kui üks lennuametnik ütles vendadele, et nende pagas on liiga raske. Seepeale jätsid ründajad plaani katki, sest nad otsustasid, et pagasi tollist läbisaamine on liiga riskantne.

Kohtu otsusest teatades ütles Adamson, et kuigi keegi surma ei saanud, siis suutsid vennad luua terrorit, sest avalikkus sai nende plaanist teada.

"Vandenõu, mille pooled olid mõlemad rikkujad, nägi selgelt ette paljude inimeste surmasaamise," lisas ta.