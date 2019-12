Kolmapäeval kell 11: "Otse uudistemajast" võtab kokku poliitika-aasta

Lõppev aasta on olnud Eesti poliitikas vaheldusrikas. Oleme saanud uue valitsuse, EKRE on pidanud välja vahetama kolm ministrit ja peaminister Jüri Ratase lõualihased on väsinud pidevast vabandamisest. ERR.ee veebisaade võtab kireva aasta kokku ning analüüsib tõuse-mõõne ja poliitilist olukorda.