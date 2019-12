Soome tuletõrjujate video sai üleilmseks hitiks

Keski-Pohjanmaa ja Pietarsaare päästjate postitatud videot, kus täisvarustuses tuletõrjuja poeb läbi redelipulkade vahelt, on nädala ajaga üle maailma vaadatud neli miljonit korda.

Päästekomandode Facebooki lehel on videot jagatud üle 34 000 korra ning see on kogunud 3000 kommentaari, kirjutab Soome rahvusringhääling Yle.

Videos näitab päästja, kuidas on võimalik redelipulkade vahelt läbi pugeda. Augu suurus on 27x27 sentimeetrit.

Üleilmne menu on Soome päästjatele tulnud üllatusena, sest tavaliselt on nende Facebooki lehekülje vaadatavus aastas 800 000.

Videos hoiatatakse ka, et kodus ei tasu kellelgi omal käel seda trikki proovida.