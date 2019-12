Eestit kolmapäeval tabanud rajuilm on kella 20.30 seisuga jätnud elektrita üle Eesti 36 000 majapidamist. Torm on põhjustanud häireid laeva- ja ka rongiliikluses, viga on saanud kaks last.

Elektrilevi teatel oli kella 20.30 seisuga üle Eesti vooluta 36 000 klienti. Elektrilevi käiduvaldkonna juht Andres Tõnissaar ütles ERR-ile, et lõplikku seisu on õigem vaadata koos kõigi kahjudega vastu hommikut.

Kõige rohkem on saanud räsida Saaremaa, Pärnu- ja Viljandimaa. "Suure tõenäosusega inimesi, kes vooluta jäävad, tuleb järjest juurde," märkis Tõnissaar.

Arvestades, et rikkeid on lisandunud järjest juurde, soovitab ta nendel inimestel, kellel veel elekter on alles, mõelda sellele, et telefoniakud ja akupangad oleksid kindlasti täis laetud. Kellel veevarustus sõltub elektrist, siis kindlasti on vaja varuda piisavalt joogivett ja taskulamp tuleks hoida käepärast.

Päästeamet on tormi tõttu saanud üle 400 väljakutse

Häirekeskus on kella 19 seisuga saanud üle 400 tormiga seotud teate, enamik neist sõiduteele kukkunud puude kohta. Tormi tõttu on viga saanud kaks last.

Kell 16:47 sai Häirekeskus teate, et Padise rahvamaja juures on murdunud puu alla jäänud kaks last. Sündmusele reageeris kiirabi, kes toimetas lapsed haiglasse kontrolli.

Kõige enam on väljakutseid tulnud Saaremaal, kus on sündmuste lahendamiseks välja kutsutud ka täiendav päästemeeskond, kuid tormist tingitud sündmuseid on üle Eesti.

Päästeameti kõikides regioonides on kokku kutsutud staabid olukorra jälgimiseks ning päästesündmuste lahendamiseks.

Häirekeskus on hädas kõnedele vastamisega

Tormi tõttu häirekeskusesse tehtud kõnede suure arvu tõttu, on häirekeskus kõigile kõnedele vastamisega.

"Tormist tingituna on hädaabinumbrile 112 saabuvate kõnede hulk mitmekordistunud ja vastamiseks kulub tavapärasest rohkem aega," teatas häirekeskus kella 19.40 ajal.

Häirekeskus palus teede langenud puudest ajutiselt teavitada numbrile 1510 ja eelistada numbrile 112 helistamist juhul, kui ohus on kellegi elu

Saaremaal mõõdeti tuule kiiruseks ligi 30 meetrit sekundis

Sünoptik Taimi Paljak ütles ERR-ile, et Saaremaal Sõrve säärel mõõdeti kella 14 ajal edelatuule iilide tugevuseks 29,8 meetrit sekundis.

Hiiumaale ja Eesti looderannikule peaks tugevad kuni 30 m/s tuuleiilid jõudma ilmateenistuse andmete kohaselt kella 16-17 paiku. Tallinnas on tormi haripunkt praegustel andmetel 18-19 vahel.

"Siis peaks torm tasapisi hakkama nõrgenema," lausus Paljak.

Näiteks Haapsalus oli olukord kella 15.15 paiku tavapärane ja promenaadile vett tõusnud polnud. Pisut vett oli tee peale tulnud vaid Paralepa ranna äärsel kõnniteel, kuid selles pole midagi ebaharilikku, kuna meri tungib sinna iga tugevama tuulega, edastas ERR-i Lääne-Eesti korrespondent Juhan Hepner.

Ilmateenistus andis tormihoiatuse

Ilmateenistus andis teisipäeval välja ka tormihoiatuse: "On oodata tormi, mis haarab enda alla terve maa. Tugev torm murrab puid, põhjustab elektrikatkestusi ning häirib laevaliiklust," edastas ilmateenistus teisipäeval. Mandri-Eestis on oodata kohati kuni 25 m/s puhuvaid tuuleiile.

Viimati tabas torm Eestit oktoobris ja Lõuna-Eestis olid tuhanded majapidamised elektrita.