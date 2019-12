USA mormoonide Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse kirik on liikmete annetustest kogunud sada miljardit dollarit ja kasutab seda maksuvabalt investeerimiseks, selle asemel, et kogutud raha kasutada heategevuseks, nagu nõuab seadus. Kiriku kinnitusel kogutakse raha Jeesuse teiseks tulemiseks.

Mormoonide kiriku hiigelvarandusest andis USA maksuametile teada kiriku rahaasjadega tegelenud investeerimismaakler, kirjutab Washington Post.

Kiriku investeerimisosakond aga saab kirikule kuuluva rahaga tegutseda maksuvabalt, kuigi USA seaduste järgi tohib mittetulundusühing, mille hulka kuuluvad ka kirikud, kasutada sissetulekuid vaid heategevuseks.

Kiriku investeerimismaaklerina töötanud vilepuhuja sõnul ei ole mormoonide kirik oma vara kasutanud liikmete heaks. Selle asemel on tegeldud investeerimisega. Kirik on põhjendanud Ensign nime kandva investeerimisosakonna olemasolu, et kui Jeesus peaks maa peale naasma, võib seda raha vaja minna.

Mormooni kiriku liikmed maksavad kirikule kümnendiku oma palgast. Aastas kogub kirik nii umbes seitse miljardit dollarit. Vilepuhuja sõnul paneb kirik sellest umbes miljard dollarit Ensigni, mis selle investeerib ja teenib kasumit.

Kirik vastas Washington Posti artiklile, et nad järgivad kõiki seadusi, mis puudutavad annetusi ja investeeringuid.

Ensigni investeerimisportfelli väärtuseks hinnatakse umbes sada miljardit dollarit (umbes 90 miljardit eurot), mis on samas suurusjärgus näiteks Microsofti ja Apple`i likviidvaraga.

Ajakiri Time kirjutas juba 1997. aastal, et mormoonide kiriku varad võivad ulatuda 30 miljardi dollarini. Aastal 2012 hindas Reuters kiriku varade väärtuseks 35 miljardit dollarit.

Mormoonikiriku asutas USA-s 1830. aastal Joseph Smith. Tänasel päeval on maailmas umbes 15 miljonit mormooni. Mormoonid on kristlased, kuid nad pole ei katoliiklased ega protestandid.