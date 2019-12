Tugeva tuule tõttu on häiritud parvlaevaühendus Vormsi ja Kihnuga ning laevafirma on tühistanud kaks väljumist Saaremaa ja Hiiumaa vahel.

Laevafirma Kihnu Veeteed teatel on kolmapäeval tugeva tuule tõttu edasi lükatud reisiparvlaev Ormsö väljumised Svibyst kell 17.05 ja Rohukülast kell 18.15. Väljumist Svibyst kell 19.05 ja Rohukülast kell 20.15 ei ole tühistatud.

Samuti on Saaremaa ja Hiiumaa vahelisel liinil tühistatud kell 17.30 Sõrust ning kell 19 Triigist väljuma pidanud reisid.

Kihnu-Munalaiu liinil on tühistatud kell 16.15 väljumine Kihnult ning väljumine kell 17.15 Munalaiult.

TS Laevad kinnitab oma veebilehel, et Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liinil toimuvad reisid graafiku järgi.

Eckerö Line katkestas tormi tõttu osad väljumised

Kolmapäeval jäävad tormi tõttu ära Eckerö Line'i MS Finlandia väljumised kell 15.15 Helsingist ja kell 18.30 Tallinnast.

Soomlastele kuuluv Eckerö opereerib Tallinna ja Helsingi vahel ühte praamlaeva ehk MS Finlandiat. Muuga–Vuosaari vahet sõidab ka ro-pax-laev MS Finbo Cargo, kuid selle graafikus muudatusi pole.

MS Finlandia osade väljumiste ärajäämise põhjus on ettevõtte sõnul oodatav väga tugev tuul ja lainete kõrgus, mis mõjutavad turvalisust ja reisimismugavust. Neile reisidele pileti broneerinud klientidega võetab firma ühendust.

Teised MS Finlandia väljumised toimuvad tavapärase graafiku alusel.

Merevee tase Eesti rannikul kriitilist piiri ei ületa

Merevee tase Eesti rannikul on tormi tõttu tõusnud, kuid kriitilist piiri see kusagil ei ületa. Sünoptik Taimi Paljak selgitas, et Pärnus on taseme kriitiliseks piiriks 180 sentimeetrit üle Amsterdami nulli, kuid nii kõrgeks vesi ei kerki. Ilmateenistuse veebileht näitas, et kella 16.30 ajal oli veetasemeks 103 sentimeetrit üle nulli.

Paljaku sõnul hakkab hilisõhtul veetase langema.