Julia Laffranque: minu teisele kohale jõudmine osutab muutuste vajadusele Euroopa ombudsmani ametis

Eestist pärit Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Julia Laffranque jõudis tema kõrval viimasesse vooru, sai seal aga 280 häält Emily O´Reilly 320 vastu. Suuresti kujuneski valimine praeguse ombudsmani poolt või vastu hääletamiseks. Paljudele parlamendiliikmetele on olnud meelepärased tema kriitika ka kõrgete poliitikute ja ametnike suhtes, samas on palju neid, kes on tema tegevuses näinud poliitilist suunitlust. See andis hea võimaluse ka teistele kandidaatidele ja seda kasutas ka Julia Laffranque. Epp Ehand esitas talle ka mõned küsimused