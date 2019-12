Neljapäeva hommikul oli elektrita üle 18 000 majapidamise

"Kokku sai eilse tormiga elektrikatkestusi tunda 51 0000 majapidamist ning neljapäeva hommikul kella 6.30 seisuga oli elektrivarustus taastatud 32 000 kliendile. Ja natuke üle 18 000 kliendi on hetkel veel elektrita," rääkis Elektrilevi käiduvaldkonna juht Andres Tõnissaar ERR-ile.

Ta täpsustas, et kõige rohkem on inimesi elektrivooluta Harjumaal, millele järgnevad Raplamaa ja Viljandimaa. Elektrilevi lubas, et suurem osa asulatest saab neljapäeva õhtuks elektri tagasi, aga mõnede rikete likvideerimisega läheb veel päevi.

"Praegu on tulemas uusi rikkeid, millest meie ei tea ja inimesed alles informeerivad. Nii hull see torm polnud kui oktoobris Kagu-Eestis, aga siiski praeguste rikete hulga pealt arvan, et mõnede rikete likvideerimisega läheb veel päevi."

Päästeameti vastutav korrapidaja Meelis Mesi lisas, et torm hakkas vaibuma kolmapäeva õhtul kella 22 ja 23 vahel ning selle järel hakkas ka väljakutsete arv vähenema. Samas prognoosis ta, et hommikul hakkavad väljakutsed taas sagenema, kuna inimesed avastavad tööle sõites teedele kukkunud puid.

"Väljakutsete arv hakkas hilisõhtul vähenema, kuid siiski tulid öösel igas piirkonnas mõned väljakutsed tulid juurde. Öö oli rahulikum, aga eilse päeva suhtes seda öelda ei saa - väljakutseid oli suurusjärgus 500 üle Eesti kõikides regioonides ning koormus oli pääste mõttes päris suur. Meie tunnetuslik prognoos ütleb, et kui inimesed hakkavad tööle sõitma hommikul, siis hakkab teateid puudest teedel jälle rohkem tulema."

Päästeameti andmetel sai eilses tormis viga kaks last Padisel, kuid rohkem kannatanuid tormi tõttu polnud. Mitmel pool Eestis juhtus õnnetusi, kus autod said pihta kukkuvate puude või muude tuules lendu läinud esemetega, inimesi neis kannatada ei saanud. Tormituules sai kahjustada ka Järvakandi päästekomando garaaži katus, mis kolmandiku ulatuses lahti rebenes.

Võrumaal kadus elektrikatkestuse tagajärjel vool Saatse, Mõniste, Vastseliina ning Haanja hooldekodust. Päästaameti teatell oli omavalitsuse kriisimeeskond tormiks valmistunud ning osadesse hooldekodudesse tagati vool generaatoritega kohe.

"Hommikul tegelevad kõigi omavalitsuste kriisimeeskonnad võimalike probleemide selgitamise ning lahendamisega edasi. Päästeamet pakub neile vajadusel igakülgset abi."