Aasta eurooplane 2019 on professor Andres Metspalu

Metspalu sai tiitli töö eest Eesti ja Euroopa teaduse edendamisel. Aunimetuse vastuvõtmisel ütles professor Metspalu, et teadlasena on ta alati soovinud aidata mõista ja mõtestada küsimusi, mis inimkonna ees seisavad.

"Hea teaduse alus on avatus ja mõttevabadus ning just need on väärtused, mille eest Euroopa seisab. Viimased 15 aastat Euroopa Liidus on olnud Eesti teaduse jaoks erakordselt viljakad ning mul on hea meel, et olen saanud sellele mitmel viisil kaasa aidata."

Euroopa Liikumine on auhinda välja andnud alates 2005. aastast ning sellega tunnustatakse eestlasi, kes on andnud väärika panuse Eesti ja Euroopa suhete kujundamisse, toetanud kodanikuühiskonna arengut ning aidanud suurendada Eesti ühiskonna teadlikkust Euroopast. Aunimetuse saajate seas on olnud nii poliitikuid, kultuuritegelasi kui ka kodanikuühiskonna eestvedajaid.

Rahvusvahelise Euroopa Liikumise peasekretär Petros Fassoulas lisas, et Euroopa Liit on midagi palju enamat kui rahvusriikide rühm või poliitikute võitlusväli.

"See on eurooplaste püüdlus elada rahu, demokraatia, jõukuse ja võrdsuse ühiskonnas, kus riigid ja rahvad elavad sõbralikult kõrvuti ning tegutsevad koos ühiste huvide nimel. Euroopa Liikumine soovib väärtustada kodanike rolli Euroopa ülesehitamisel ning innustada neid Euroopa väärtusi edasi andma."

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets tänas Rahvusvahelist Euroopa Liikumist algatuse eest.

"Euroopa projekti elujõulisuse taga on inimeste vankumatu toetus ja aktiivne kodanikuühiskond, kes märkab ja tunnustab neid tegusaid eestlasi, kes sellesse projekti panustavad. Professor Metspalu on kahtlemata üks neist."

Aasta eurooplase aunimetuse saajad varem:

2005 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

2006 Jaan Kross

2007 Arnold Rüütel

2008 Veiko Õunpuu

2009 Kersti Kaljulaid

2010 Mall Hellam

2011 Aare Järvan

2012 Allar Jõks

2013 Julia Laffranque

2014 Henrik Hololei

2015 Siim Kallas

2016 Matti Maasikas

2017 Marju Lauristin

2018 Tiit Salumäe