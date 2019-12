Putin: endiste liiduvabariikide esindajate puudumine paraadilt oleks viga

Ajakirjanik küsis Putinilt, kas tal on kahju, et Moskva paraadil ei ühine võitjate kolonniga sõjaväelased mõnedest endistest Nõukogude vabariikidest, nagu Ukraina ja Gruusia.

"Kui keegi otsustaks siia tulemise vastu teatud isärasuste tõttu praegustes riikidevahelistes suhetes, siis ma arvan, et see oleks suur viga. See tähendaks, et neil ei ole piisavalt lugupidamist inimeste vastu, kes võitlesid ja ohverdasid oma elud oma kodumaa iseseisvuse nimel," ütles Putin.

Putin oli varem kutsunud järgmise aasta 9. mai paraadile SRÜ liikmesriikide relvajõudude esindajad.

President Kersti Kaljulaid ütles sügisel ERR-ile antud intervjuus, et kutset Moskvasse sõiduks veel ei ole ja üksi ta seda otsust ei tee. "Seda kutset ei ole. Kui see kutse tuleb, siis ma arutan seda meie partnerite ja liitlastega. Seda otsust ei tee keegi üksi," ütles Kaljulaid. Riigikogu erakondadest toetas toona Kaljulaidi võimalikku 9. mail Moskvasse minekut vaid Keskerakond.