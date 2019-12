Tulistamine toimus Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) peahoone juures, vahendasid Interfax, Novaja Gazeta, Meduza (otseblogi), Lenta jt.

FSB pressiteenistuse viimase teate kohaselt hukkus vahejuhtumi käigus kaks inimest - üks ründaja ja üks FSB töötaja. Varem olid meedia allikad rääkinud kahest hukkunud ründajast ja vähemalt kolmest hukkunud võimuesindajast.

Pressiteenistus lükkas tagasi mitmeid varem meedias levinud versioone ning rõhutas, et FSB hoone sissepääsu juurde saabunud ründaja tegutses üksi ning hoonesse sisse ei õnnestunud tal pääseda.

Aadressil Bolšaja Lubjanka tänav 12 toimunud vahejuhtumi tagajärjel on vigastada saanuid kokku viis: üks liikluspolitseinik ja neli võimuesindajat, kes kuuluvad ilmselt FSB hoonet valvanud julgeolekutöötajate hulka.

Ründaja isik on hetkel selgitamisel. Samuti pole mingeid täpsustusi ründaja motiivi kohta.

Lubjanka väljak oli ka tunde pärast intsident ümber piiratud ning liiklus piirkonnas suures osas peatatud.

Rünnak leidis aset hetkel, mil Kremlis toimus parajasti pidulik kontsert julgeolekutöötajate päeva puhul. Üritusel osales ka president Vladimir Putin, kes oli varem astunud üles oma traditsioonilisel aastavahetuse eelsel pressikonverentsil.

Varasemad teated:

Ametlikum kommentaar meedias kiirelt levima hakanud väidetele saabus esialgu Interfaxi vahendusel, kui FSB pressiteenistus teatas, tundmatu isik avas tule Moskva kesklinnas Lubjanka piirkonnas ning juhtum on toonud kaasa kannatanuid.

Kurjategija on neutraliseeritud, tema isik on tuvastamisel, märkis pressiteenistus.

Sündmuskoha lähistel viibiv Interfaxi korrespondent teatas, et Lubjanka väljakult evakueeritakse inimesi ning kohale on saabunud suur hulk võimuesindajaid ja kiirabibrigaade.

RT andmetel sai intsident alguse kohaliku aja järgi kell 18.20, kui kolm tundmatut saabus FSB hoone vastuvõturuumi ja avasid tule. Tulevahetuses valves olnud julgeolekutöötajatega sai kaks ründajat surma. Kolmas põgenes tänavale, kus jätkas tulistamist. Selle tagajärjel sai surma vastashoones valves olnud liikluspolitseinik. Ründaja jooksis seejärel edasi ja barrikadeeris end ühes lähedal asuvas majas, kust jätkas tulevahetust politseinike ja FSB eriüksuslastega. Tulevahetuse kõigus, umbes kell 19.15, ta ka hukkus.

Sotsiaalmeedias levivad erinevad videod, millest ühes on näha kolme politseinikku meenutavat meest, kes jooksevad automaate käes hoides mööda tänavat.

RBK kirjutas varem ühele allikale viidates, et Kalašnikovi automaadiga relvastatud tundmatu kurjategija avas tule. Täpsustatud andmetel aga tulistasid esimesena valves olnud eriüksuslased, pärast mida ründaja põgenes, samal ajal tulistades. Üks FSB allikas aga rääkis, et alguses oli ründajaid olnud lausa kolm ning kaks neist lasti valves olnud korrakaitsjate poolt maha.

Korrakaitsjate seas on väidetavalt samuti kannatanuid, räägitud on nii ühest kui ka kolmest hukkunud võimuesindajast.

RT allikas rääkis, et kahtlustatavad ründasid FSB peahoone sissepääsu ning et "ründajad likvideeriti". "Kuid räägitakse, et kuhugi jäi neist maha kott. Oodatakse demineerijaid," märkis allikas.

Baza andmetel alustasid võimud Venemaa pealinnas operatsiooni Sireen ning kõikidel FSB-ga seotud objektidel tõsteti julgeolekutaset. Objektidele saabus juurde kiirreageerijaid ja eriüksuslasi.

Opositsiooniliselt meelestatud väljaanded on muuhulgas märkinud ka seda, et riiklikud telekanalid nagu Rossija 1 ja Pervõi Kanal polnud ka kaks tundi pärast intsidenti juhtunust midagi teada andnud.

