Lähipäevil on ilm pilvine, kuid väga suurt sadu oodata ei ole.

Reede öö on vahelduva pilvisusega ja sajuta. Tuul on järele andnud ning puhub lõunast 3 kuni 8 meetrit sekundis. Vastu hommikut läänerannikul kagutuul tõuseb, puhudes kohati 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sadu oodata pole, aga pilvisus vaikselt tiheneb ja paiguti võib udu tekkida. Puhub lõuna- ja kagutuul 3 kuni 10, saartel ja läänerannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Alla 0 kraadi väljas ei lange ning maksimaalselt on +3 kraadi.

Päeval on juba tihedamad pilved kohal ja peamiselt rannikualadel võib veidi vihma või lörtsi sadada. Puhub lõuna- ja kagutuul 6 kuni 9, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 1 kraadist 4 kraadini.

Nädalavahetusel ja pühade ajal lund oodata ei ole, aga vähemalt ei ole ka väga vihmane, vaid pühapäeval on oodata ajutist vihma. Väljas ei ole ka miinuskraade ning öösiti on valdavalt 2 või 3 ja päeval 3 või 4 kraadi sooja.