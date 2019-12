Eestis visatakse prügimäele iga päev 130 tonni toitu ehk 15 prügiautotäit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Näiteks Itaalias annetatakse toidupangale ristluslaevadel ja restoranides ülejäänut. Seda kutsutakse päästetud toiduks.

"See on alati viis kuni kümme protsenti - neid portsjoneid on lihtsalt liiga palju tehtud. Ja kui need on veel köögis, kui need ei ole veel laua peal või puhveti peal olnud, siis on täitsa võimalik seda veel edasi anda," selgitas toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn.

Võib-olla tohib seda peagi ka Eestis annetada. Läbirääkimisd VTA-ga käivad. Vaja on spetsiaalseid konteinereid ja külmutusseadmetega kaubikut. Toitlustusettevõtetele tekitab see lisatööd.

"Euroopa üks suuremaid kruiisifirmasid Costa Crociere teeb seda juba Lõuna- ja Lääne-Euroopas ja järgmine samm on Läänemeri. Ja Saksamaal, Taanis ja Eestis nad on huvitatud seda ära andma," ütles Boerefijn.

Itaalia kruiisifirma oleks nõus järgmisel suvel alustama ülejääva toidu annetamist Eestis.

"Kui VTA lubab seda ja me valmistame seda ette hästi, siis me saame seda teha. Aga võib-olla juba enne seda ka teised suured firmad oleks huvitatud sama asja tegemisest. Muidugi oleks parem, kui mingi Eesti firma oleks esimene, mitte Itaalia firma," rääkis Boerefijn.

Toidupangas käib praegu abiks vabatahtlikke alates peaministrist. Neljapäeval olid ametis apteekrid. Rimi keskustes on ka Toidupanga annetuskorvid väljas.

Toidupank sai neljapäeval annetusena sügavkülmutusauto, millega saab vedada korraga kuni 800 kilogrammi toiduaineid Tallinnast Eesti kaugematesse piirkondadesse.

Euroopa Liit nõuab järgneva kümnendi jooksul prügimäele mineva toidu hulga vähendamist poole võrra.