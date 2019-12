Delfi andmetel tuleb Boris Johnson laupäeval Eestisse visiidile

Johnson kohtub kuuldavasti peaminister Jüri Ratasega, kes tooride juhi kohe valimisjärgsel ööl SMS-sõnumeid vahetades Eestisse külla kustus, kirjutas Delfi.

"Ma juba esitasin ka juba esialgse palve Boris Johnsonile tulla Eestisse. See toimus täna öösel, vahetasin temaga SMS-i ja ütlesin, et ta on alati oodatud oma sõdureid külastama," ütles Ratas eelmisel nädalal.

Pärast Ratasega kohtumist peaks Boris Johnson väisama Ämari õhuväebaasi, kus praegu peatuvad Briti õhuväelased.

Ratas kohtus selle aasta 6. augustil Londonis oma Briti kolleegi Boris Johnsoniga. Ratase näol oli tookord tegu esimese Euroopa Liidu liikmesriigi valitsusjuhiga, kes Ühendkuningriigi uue peaministriga silmast silma kohtus.

Boris Johnson on ka varem Eestis käinud, 2017. aasta sügisel käis ta siin Briti välisministrina.