Eestis resideerivad eraisikud ja firmad on käesoleval aastal maa-ameti andmeil teinud veidi üle 70 000 kinnisvaratehingu, koguväärtuses 3,7 miljardit eurot. Kohalikele järgnevad Soome residendid poole tuhande ja Venemaa Föderatsioonist pärit kinnisvaraostjad 405 tehinguga.

"Kartus, et välismaalased kõik meie metsad, maad ja majad kokku ostavad, ei leia maa-ameti statistika järgi kinnitust, kuid ei tasu unustada, et paljud välismaa fondid ja ettevõtted on asutanud Eestisse firmad, mis tegelevad metsa- ja põllumaaga kauplemisega ning nende maade haldamisega. Nende tehingud loetakse Eesti residentide tehingute hulka. Sama lugu on näiteks paljude Tallinna üürikorteritega, mille on soetanud Eesti residendid, kuid mille tagant paistavad soomlastest investorite huvid," selgitas kinnisvaraportaali City24.ee juhataja Karin Noppel-Kokerov.

Kinnisvaratehingute TOP 10 omandajate resistentsuse kaupa:

Soome Vabariik 499

Venemaa Föderatsioon 405

Rootsi Kuningriik 117

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik 100

Saksamaa Liitvabariik 89

Ukraina 56

Läti Vabariik 45

Ameerika Ühendriigid 34

Šveitsi Konföderatsioon 20

Norra Kuningriik 16

Prantsuse Vabariik 16

Allikas: Maa-amet, andmed seisuga 18.12.2019.