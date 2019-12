2020. aasta on pühendatud jahikoertele

Eesti jahimeeste seltsi presidendi Margus Puusti sõnul võib hästi välja õpetatud jahikoer tagada isegi rohkem kui poole metsas peetava jahi edust.

"Jahikoer on igati jahimehele väga hea ja väga suur abiline. Ta vähendab jahipraaki, ta lihtsustab jahi pidamist. Jahikoera õpetamine on väga suur osa jahikultuurist. Tänu jahikoertele tuleb mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas jahindusse naisterahvaid, sest nad on tihtipeale kannatlikumad jahikoerte õpetamisel. Jahikoerad on need, kes väga palju jahimehi ja jahikogukonda omavahel ühendavad," rääkis Margus Puust.