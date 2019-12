"Meie jaoks on hästi oluline, et meiega sarnaseid väärtusi jagavate lääneriikide suhtumine Hiinasse ka sensitiivsemates küsimustes oleks võimalikult ühtne. Nii et arutelu päädis sellega, et maailma jõutasakaalude dünaamika sisuliselt meie enda silme all kujuneb ümber ja kindlasti peab sellele reageerima ka Eesti, olles küll väike riik, aga samas osa Atlandi-riikidest," ütles Reinsalu Vikerraadio saates "Uudis+".

"Me ei käsitle Hiinat vastasena, vaid riigina, kellega meil on väga palju koostöövorme - inimesed, ettevõtted suhtlevad. Aga tähtis on, et Hiina väga mõjuka maailma suurjõuna vaatab väga erinevaid asju omavahel seostatult. Ja nüüd on ka meie jaoks hästi oluline need erinevad seosed ja mõjud, mis meil Hiinaga ka kahepoolsetes suhetes on või võivad esile kerkida meie kuulumisest NATO-s või Euroopa Liitu, meie julgeolekuhuvidest - et me suudame neid ka omavahel riigina või organisatsioonina ära seostada. See oli minu ettepanekute lähtekoht ja ma usun, et see arutelu näitab, et me suudame hakata seda nüüd süsteemselt tegema," ütles välisminister valitsuses toimunud arutelu tulemusi kirjeldades.

"Kindlasti on Eesti huvides jätkuvalt vastastikku kasulikud suhted selle väga suure globaalse jõuga, kelle mõju maailmas, eriti viimase dekaadi jooksul on oluliselt kasvanud ja kelle huvi maailmas toimuvaid protsesse mõjutada on samuti kasvanud. Valitsuses arutasime neid põhimõtteid, millest lähtuvalt me erinevates valdkondades peame koostööd võimalikuks, oluliseks. Aga ka küsimusi, mille puhul me peame silmas pidama oma julgeoleku asjaolusid - puudutagu see siis tähelepanu kriitilise tähtsusega infrastruktuuri investeeringute küsimusele, kaitsevaldkonnale ja erinevatele teemadele," rääkis minister.

"Kui vaatame praegu Hiina mõju kasvu ja sellest tulenevat väljakutset meiega samu väärtusi jagavate partnerite - Ameerika Ühendriikide, Euroopa Liidu jaoks - see tähendab, et ka Eesti peab langetama erinevaid valikuid nendes suhetes kas kahepoolselt või lääneriikide ühenduses ja seetõttu on hästi oluline, et meil oleks lähtekohad praktilistes valdkondades selged. Ja ma usun, et valitsuses see põhimõte, et Hiina küsimusi vaadatakse eraldi ning ametkonnad konsulteerivad üksteisega - see lähtekoht sai kokku lepitud," ütles Reinsalu.

Küsimustele suhtumisest Hiina võimalikust investeeringust Tallinna-Helsingi tunneli ehitamiseks märkis Reinsalu, et Eesti loob strateegiliste investeeringute skriinimise süsteemi.

"Euroopa Liidu direktiiv annab võimaluse see määratleda, paljud Euroopa riigid on sellel teemal töötamas. Ma usun, et lähemas tulevikus loob ka Eesti skriinimise süsteemi, kus on riigil võimalik julgeolekukaalutlustel öelda mingitele investeeringutele ei. Kas see on seotud tunnelitrassiga, see on eraldi otsuse küsimus. Aga see, ma arvan, on laiem küsimus, mis puudutab ka energeetikat, muid trasse ja taristut," ütles Reinsalu.