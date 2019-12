Pühadeperioodil lähisuhtevägivalla juhtumite arv kahekordistub

Politsei on saanud sel aastal perevägivallast teada ligi 16 000 korral, neist umbes kolmandiku puhul on alustatud ka kriminaalmenetlust. Pikal pühadeperioodil kahekordistub lähisuhtevägivallast teavituste arv.

Politsei põhjendab lähisuhtevägivalla juhtumite arvu kasvu prognoosi paljude vabade päevadega, mida tähistatakse mõnel pool ohtra alkoholiga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Peaaegu üks kolmandik nendest ongi kuriteod. See tähendab seda, et keegi ongi kedagi juba löönud. Ja ülejäänud on siis sellised, kus sellest löömisest on veel midagi puudu, aga tüli on läinud nii ägedaks, et igal juhul me peame sekkuma selleks, et kuritegu ära hoida," selgitas Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt.

Ohtlik vägivallatseja peetakse kinni. Kui vägivallani pole jõutud ja politseil õnnestub tüli lõpetada, võib politsei keelata vägivallatsejal elukohta jääda.

Aasta läbi on Eestis töötanud ohvriabi kriisitelefon.

"Suurem osa on ikkagi vägivallaga seotud juhtumid ja perevägivalla juhtumid ja selle kõrval on oma osa ka suitsiidikõnedel, sotsiaalsete probleemide korral, sõltuvuse, paarisuhte probleemide kõnesid. Aga kõige suurem osa on ikkagi, jah, vägivald kahjuks," märkis Ohvriabi kriisitelefoni teenuse juht Mari Tikerpuu.

Tikerpuu sõnul helistavad kriisitelefonile enamasti ohvrid, kuid ka lähedased või tuttavad, kes märkavad, et midagi ei ole päris nii nagu tavaliselt.

"On olnud näiteid, kus naaber helistab, ütleb, et keset suve lihtsalt inimene kannab kogu aeg kampsuneid, sest tõesti, et ta peidab lihtsalt enda sinikaid," tõi ta näite.

Pühadeaeg tähendab mitmele lapsele hooletusse jätmist või vägivallaga kokku puutumist.

"On nii üht kui teistpidi - on nii laste vastu suunatud vägivalda kui ka lähisuhtevägivalda täiskasvanute vahel, kus laps on selle pealtnägija ehk ka osaline," lausus sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna Põhja piirkonna juht Kaja Rattas.

Lasteabi telefonile helistavad mitmete muredega nii lapsed kui täiskasvanud. Kui mullu tehti sinna 6500 kõnet, siis tänavu on neid olnud juba 8500.