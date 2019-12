Ilmajaama teatel tuleb laupäeval pilvine ilm. Õhutemperatuur on kindlalt üle nulli, olulisi sademeid ei tohiks tulla.

Algaval ööl on taevas enamasti pilves. Paiguti võib sadada vähest vihma ja on udu. Puhub kagutuul 3-8, saartel ja läänerannikul kuni 10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Laupäeva hommik on pilves ja udune. Kohati võib sadada ka uduvihma. Sooja on siis kuni 4 kraadi.

Päevgi on pilves, Lääne-Eestis ka kohatiste selgimistega. Paiguti püsib veel udu, kuid olulist sadu olla ei tohiks. Kagutuul puhub 3-8, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhusooja on päevaks oodata 2..5 kraadini.