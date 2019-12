TTÜ energeetikud arendavad Eesti esimest energiasalvestit

Tallinna Tehnikaülikooli energeetikud arendavad esimest Eesti energiasalvestit. See võimaldab lokaalselt toodetud taastuvenergiat kasutada kodumajapidamises ja väikeettevõtetes. Esimesed prototüübid on valminud, kuid turule võiksid need jõuda mõne aasta pärast.

Tehnikaülikooli modulaarne energiasalvesti on akukapp, mille põhiülesanne on taastuvenergia, näiteks päikesepaneelide taastuvenergia salvestamine ja kasutamine kodumajapidamises, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Energiasalvestuslahendusi on välja töötanud mitmed tootjad. Tehnikaülikooli prototüüp on esimene Eestis. See on eelkõige mõeldud liginullenergiamajadele, mis tarbivad väga väikest aastaringset energiahulka.

"Ma usun, et see on päris suur eramaja - 300 või 400 ruutmeetrit," märkis Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi vanemteadur Andrei Blinov.