Firmat trahviti 75 000 euroga. Selle endine tegevjuht Didier Lombard mõisteti neljaks kuuks vangi ja ta peab maksma 15 000 eurot trahvi. Vanglakaristus ja trahv määrati ka teistele firma tippjuhtidele.

Pole teada, kas otsus kaevatakse edasi.

Juhid on vastutust eitanud, kuivõrd nad ei tundnud vabasurma läinuid. Kohus leidis aga, et nemad ja firma on süüdi kollektiivses moraalses ahistamises.

Orange on esimene Prantsuse suurfirma, mille üle selle süüdistuse alusel kohut mõisteti, seega võib otsus seada pretsedendi.

Kohtu teatel oli meetod, millega jõuti 22 000 töökoha koondamiseni, ebaseaduslik.

Orange'i advokaatide sõnul oli koondamine oluline osa riikliku telekomifirma France Telecom erastamisest.