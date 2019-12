Autorite sõnul on filmil ajaloolis-hariduslik eesmärk – üksikisiku saatusehetkede kaudu harutatakse linateoses lahti põhjuslik seos mineviku ja tuleviku vahel. Veidi üle tunni vältavat filmi näeb Youtube'is.

"Tõesti, väga paljudele ja ma arvan, et see oli niimoodi mõeldud, oli see "Ülestõusmine" poliitiline sõnum," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. "Aga tegelikult minu jaoks see oli ühe väga konkreetse inimese ülestõus peale isiklikku tragöödiat, mida ta pidi üle elama".

Filmis käsitletakse nii NO-teatri etendust "Savisaar", pärast 2015. aasta valimisi poliitikut tabanud rasket terviseriket, Savisaare ja temaga seotud isikute vastu algatatud kriminaalasja ning seda, kuidas nooremad keskerakondlased võimu võtavad. Filmis pihib Savisaar avameelselt, kuidas ta seda kõike üle elas ja kuidas ta kolm korda surma võitis.

Nii Savisaart kui ka ajaloolisi minevikusündmusi iseloomustavad filmis Jaan Tammsalu, Mihhail Kõlvart, Steven-Hristo Evestus, Siret Kotka, Peep Põdder, Paavo Pettai, Margus Kiis, Heimar Lenk, Toivo Leis, Oliver Nääs, Vladimir Pool ja Valeri Lõõnik.

Stsenaariumi ja intervjuude taga on Virko Lepasalu, Peeter Ernits ja Mati Kirotar. Teksti loeb Villem Freimann, operaator on Indrek Mänd, monteerija Margus Vetik ja režissöör Toomas Lepp.