Välisminister Urmas Reinsalu kirjutab sotsiaalmeedias, et Eesti ajakirjandus on USA ja Ühendkuningriigi juhtide suhtes pahatahtlikult kaldu.

"Just praeguste Ühendkuningriigi ja USA liidrite suhtes on meie meedias millegipärast selgelt kallutatud ja pahatahtlik hoiak," kirjutab Reinsalu. "Ilmselt on sellel kaks põhjust. Üks on maailmavaateline. Mõlemad liidrid on, olgugi erineva taustaga, värvikad ja konservatiivse agendaga liidrid ning meedias peegeldub sõnavõtjate sisuline ideoloogiline vastumeelsus."

"Teiseks võib paljudel juhtudel põhjus olla selles, et kasutatakse eriti uudislugude puhul nende suhtes kriitilise eelhoiakuga nende koduriigi meediat. Igal juhul on minu hinnangul tulemus ebaobjektiivne," arutleb Reinsalu.

"Neil kahel riigil on meie julgeoleku tagamisel asendamatu tähtsus. Ja ausalt hinnates on mõlemad mehed seda nii sõna kui teoga ka tähtsaks pidanud," viitab Reinsalu USA president Donald Trumpile ja Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnsonile. "Instinktiivne kiuslikkus Boris Johnsoni suunal on täiesti põhjendamatu ja eriti niisuguse erivisiidi päeval."

"Muide, kõrgtasemel visiitide puhul tehakse liidritele ka ülevaated visiidi kajastusest külastatud riiki. Nii et pole mõtet iga hinna eest provokatsioone ehitada," vihjas Reinsalu Ekspressi peatoimetaja Erik Moora kriitilisele arvamusloole enda juhitavas väljaandes.