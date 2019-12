"Väidetavalt on nüüd valitsuse püsimajäämise hind see, et Mart Helme taandub õige pea siseministri positsioonilt ja lahkub erakonna esimehena riigikogusse," rääkis Lääne Elu peatoimetaja Andrus Karnau pühapäeval R2 saates "Olukorrast riigis".

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimehe nädal tagasi TRE-raadios öeldud sõnad tõid kaasa selle, et esmaspäeval ei olnud Eestil mitu tundi valitsust ja koalitsioon oli sisuliselt lagunenud, kuna Helme keeldus vabandamast, rääkis Karnau. Olukord lahenes alles siis, kui Helme lõpuks soostus kahetsust avaldama.

"Vähemalt midagi ta pobises vabandamise teemal ja seda võis vähemalt formaalselt võtta sellena, et Mart Helme on vabadanud oma sõnade pärast. Ja siis, pärast seda, oli valitsuskoalitsioonil võimalik edasi minna," ütles Karnau.

"Kõikide nende sigaduste hind on see, et ta peab oma portfelli maha panema ja olema lihtne riigikogu liige. Ning EKRE peab taas kord seisma olukorra ees, kus neil tuleb leida uus minister," jätkas Karnau.

Helme peatset lahkumist valitsusest pidasid võimalikuks ka Vikerraadio saate "Samost ja Sildam" tegijad.

"Väga võimalik, et järgmisel aastal Mart Helme erakond leiab mingi võimaluse, kuidas ta viia mõnele auväärsele kohale riigikogus," ütles Anvar Samost. "Näiteks fraktsiooni esimeheks," lisas selle peale Toomas Sildam, millega Samost ka nõustus. Tema hinnangul on EKRE-l valitsuses algkoosseisust ainult üks oma tööga hästi toime tulev minister, kelleks on rahandusminister Martin Helme.

Kahte hiljuti ametisse saanud valitsuseliiget - maaeluministrit ning väliskaubanduse ja IT-ministrit ei hakanud Samost veel hindama.

Küll aga leidis Karnau need olevat edukad: "Nagu me näeme, siis ju EKRE ministrivahetused on olnud väga edukad. Iga uus inimene, kelle nad on toonud, on vähemalt selles suhtes olnud parem kui eelmine, et meil ei teki kahtlust, et kas see inimene ikka on oma vaimsete võimete poolest võimeline täitma ministri ülesandeid. Selles suhtes on olnud edasiminek ja nad on ka muul viisil suutnud käituda märksa parketikõlbulikumalt," tõdes Karnau.

Karnau ja ERR-i toimetaja Marju Himma käsitlesid oma poliitikasaates ka apteegireformi ja lastekaitse teemasid.