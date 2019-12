Täna toimub Lüganusel kolm umbusaldushääletust

Esmaspäeva keskpäeval koguneb Lüganuse volikogu, et arutada kolme umbusaldamisavaldust, mis on seotud Kiviõli 1. keskkooli direktori, volikogus opositsiooni kuuluva Heidi Uustalu kiire vallandamisega.

Lüganuse volikogu koguneb vähem kui kuu aja jooksul juba kolmandat korda. Lühikese ajaga umbusaldusteni viinud sündmused algasid volikogu 28. novembri istungist, kus volikogu liige Enno Vinni palus vallavalitsusel uurida valla ainsa keskkooli direktori Heidi Uustalu tegevust. Enno Vinni hinnangul ei suutnud reformierakondlasest koolijuht hoida eraldi poliitiku ja koolijuhi tegevust, mille tõestuseks oli rahvasaadiku arvates Reformierakonna noortele kooli ruumides koosoleku pidamiseks loa andmine. Koosolekul osales ka endine vallajuht, samuti Reformierakonda kuuluv Andrea Eiche, kes on sarnaselt kooli direktoriga Lüganuse volikogus opositsioonis.

Kuni eelmise aasta 27. detsembrini kuulus Reformierakonda ka nüüd oma ekserakonnakaaslaste tegevust tauniv Enno Vinni. Reformierakonna noorte koosolekust saigi ta teada tänu sellele, et ta oli jäetud Reformierakonna suletud sotsiaalmeediagruppi, kuhu koosolekujärgsel päeval, 14. novembril postitas Andrea Eiche pildid, mis seal koolijuhi heakskiitva kommentaari said.

Volikogu aseesimees Enno Vinni ongi üks kolmest tänasest umbusaldatavast. Lisaks esitas opositsioon eelmisel teisipäeval toimunud volikogu istungil umbusaldusavalduse ka vallavalitsusele, kes eesotsas vallavanem Viktor Rauamiga otsustas vallavalitsuse 5. detsembri istungil koolidirektori vallandada. Ühtlasi on vallavalitsus kulutanud välja konkursi 1. keskkoolile uue direktori leidmiseks.

Heidi Uustalu on lubanud vallandamise kohtus vaidlustada. Tema toetuseks on Lüganuse vallamaja ees peetud kaks rahvakogunemist ja esitatud erinevaid toetusavaldusi. Kiviõli 1. keskkooli õpetajad on nõudnud eksdirektori tööle ennistamist ja korraldasid selle toetuseks 17. detsembril tunniajase hoiatusstreigi.

Kolmas tänane umbusaldatav on volikogu esimees, viimatistel valimistel Lüganusel Keskerakonna võidule viinud Dmitri Dmitrijev. Volikogu juhina on Dmitrijev tekkinud olukorda hinnanud kui vallavanema ja direktori vahelist tööandja ja töövõtja tüli, mis on tulenenud sellest, et nad ei suuda koostööd teha, ning seda on ka mõlemad osapooled tunnistanud.

Lüganuse volikogus on 19 kohta. Valimiste järel kahe aasta jooksul toimunud nelja võimuvahetuse järel on praegu nii koalitsioonil kui opositsioonil mõlemal volikogus üheksa kohta ning seni on kaalukeeleks olnudki just fraktsioonitu Enno Vinni hääl. Umbusaldusavalduse läbiminemiseks on vaja, et seda toetaks vähemalt kümme saadikut.