Jõululaupäev tuleb vihmane

Eelolev öö on pilves, udune ja vaikne. Kohati sajab vähest vihma. Õhutemperatuur on +2..+5 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Teisipäeva hommik on sombune ja nõrga idakaare tuulega. Põhja- ja Lääne-Eestis sajab nõrka vihma. Õhutemperatuur on +2 kuni +4 kraadi.

Päeval on pilvine. Ennelõunal püsib udu, mõnes kohas tibab ka vähest vihma. Pärastlõunal muutub sadu Lääne-Eestis tihedaks ja laieneb õhtuks Peipsi äärde. Idakaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur on +2..+5 kraadi.