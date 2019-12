Lumetormis Islandil hukkus üle saja hobuse

Islandil eelmisel nädalal lumetormis hukkus ametlikult 80 hobust, kuid üle saja looma on siiani kadunud. Saareriigi nimega tõug on küll ekstreemsetele ilmaolude kohanenud, kuid lähiajaloo üks karmimaid torme oli ka islandi hobuste jaoks liig.

Islandi uudisteagentuuride teatel on hobuste omanikud teatanud, et on lumest välja kaevanud 80 looma korjuse, üle saja islandi hobuse on aga endiselt kadunud, vahendab Soome rahvusringhääling Yle.

Saareriigis möllanud torm oli nii tugev, et omanikud ei pääsenud oma loomadele appi. "Ma ei pääsenud oma hobuste juurde kaks-kolm päeva, hobuseid polnud lihtsalt näha. Nendes oludes pole midagi teha, kui hobused pidid olema kogu selle aja ilma toidu ja veeta," rääkis veterinaararst Sigríður Björnsdóttir Islandi rahvusringhäälingule RUV.

Björnsdóttir on enda sõnul loomaarstina töötanud veerand sajandit, kuid pole kunagi varem näinud taolist tormi, mis eelmisel nädalal Islandil hävingut külvas.

Hobuste omanikud on ise murest murtud, sest nad tegid enda sõnul kõik, mis võimalik, et hobuseid päästa, kuid ikkagi hukkus osa loomi paksus lumes ja tormis.

Islandi hobune on väikest kasvu tugev ja vastupidav Islandilt pärit hobusetõug. Islandi hobuse turjakõrgus on vaid 132 kuni 142 sentimeetrit.