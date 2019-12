Kõlvart: populaarne on näidata, et keegi on vaenlane ja kõiges süüdi

Kõlvart nentis Pealinna artiklis, et "kõik tunnevad, et viimasel ajal on ühiskonnas väga palju negatiivsust". "Just poliitikud tekitavad ühiskonnas pingeid juurde, arvates, et mida bravuursem ja brutaalsem on nende retoorika, seda parem," märkis ta.

"Võib-olla kellelegi tundub, et negatiivsed ja jõulised väljaütlemised on siirad ja ausad. Aga konfliktsus ei tähenda siirust ja ausust," lausus Kõlvart, ja lisas, et iga sellist sõnumit võimendab omakorda meedia ning see aina suurendab negatiivsust ühiskonnas.

"Inimesed saavad poliitikutel impulsi ja hakkavad ka ise seda tootma. Siis polegi midagi imestada, kui inimesed on stressis ja vägivald ühiskonnas kasvab. See toob kaasa halbu tagajärgi meile kõigile," rääkis Tallinna linnapea.

Kõlvarti sõnul on tänasel päeval populaarne näidata, et keegi on vaenlane või kõiges süüdi. "Siis saab kõigile seletada, miks on kellegi näol tegu vale inimesega, vale erakonnaga, vale inimrühmaga jne. See kõik ei ole ainult retoorika, vaid juba tendents. Aga ajaloost teame, et sellised tendentsid ühiskonnas võivad viia väga ohtlikule rajale," märkis ta.

Küsimusele, mis vabadust kõige rohkem ohustab, vastas Kõlvart, et vabadus ei ole vaid õigus, vaid ka kohustus ning iga inimese vabadus lõppeb seal, kus algab teise inimese vabadus.

"On tähtis, et vabaduse õhk inimesi ühendaks, mitte vastupidi. Et inimeste vahel ei oleks pidevat konflikti ja vastasseisu lähtuvalt nende erakondlikust kuuluvusest, rahvusest või vanusest," rääkis Kõlvart ajalehele.