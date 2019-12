Jõulupühade ajal pole lund loota

Kõige vihmasem oli päev Suurbritannia põhjaosas, aga ka Saksamaal ja Poolas. Ühtlasi tibutas vihma kõikjal Ida-Euroopas ning oli laialdaselt udu. Selgem ja sajuta oli päev vaid mõnel pool Vahemere ümbruses.

Homseks sirutub Musta mere äärest madalrõhuala serv üle Läänemeremaade, mis jätab ilma pilviseks ja sombuseks. Baltimaades ja Lõuna-Skandinaavias sajab siin-seal vähest vihma, Soomes ja Rootsi ning Norra põhjapoolsemas osas sajab lund. Ülehomme nihkub madalrõhuvöönd ida poole. Põhjakaare tuul tugevneb ja toob siis veidi külmemat õhku.

Saabuval jõuluööl on pilvine ja ajuti sajab vähest vihma ning mitmel pool on udu. Tuul on põhjakaarest 1-6 m/s ja sooja on 2 -5 kraadi.

Esimese jõulupüha hommik tuleb samuti pilvine. Kesk- ja Ida-Eestis sajab vihma, lääne pool sajab kohati ja on rohkem udu. Põhjakaare tuul puhub nõrgalt ja sooja on ikka kuni 5 kraadini.

Päev jätkub samamoodi pilviselt. Ennelõunal sajab vähest vihma peamiselt Ida-Eestis, pärastlõuna on olulise sajuta. Mitmel pool on jätkuvalt udu, tuul püsib mõõdukana põhjakaares ja temperatuurgi on samasugune kahe kuni viie kraadi juures.

Neljapäeva pärastlõunal langeb temperatuur mõnevõrra ning jääb vähemalt laupäevani valdavalt miinus-poolele. Sellegipoolest ei ole suurt ja pehmet lumesadu oodata, maa muutub kergelt valgemaks vaid paiguti. Pühapäeval peame tervitama juba jälle kõrgemat temperatuuri ja õhtul algab ka uus sajuala, seda siis rohkem vihma ja lörtsi näol.