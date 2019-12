Päästeamet soovitab vanaemadel süüa tehes mitte lobiseda

"Jõuluvana küsib luuletust, aga ükski ei tule meelde?" seisab postituses, kus abiks pakutakse järgmised värsid:

"Armastan ma jõule väga, aga südames mul häda. Vanaema, kui teed süüa, seda meeles hoida püüa: kui puder potis podiseb, siis palun ära lobise. Kui teed sööki, jää kööki!"

Omapärane jõululuuletus on osa päästeameti koduohutuse kampaaniast "Kui teed sööki, jää kööki". Tänavu on toidukõrbemise tõttu viga saanud üle kümne inimese, kellest 12 olid vanuses 41 kuni 70 aastat. Päästeamet palub vanematele meelde tuletada, et pliidil kõrbev toit võib süüdata ka pliidi ümbruses olevad pinnad ja esemed, kui need on piisavalt lähedal.