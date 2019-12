Venemaa riiklik agentuur koolitab välisriikides õpetajaid

Rossotrudnitšestvo see on föderaalagentuur, mis tegeleb SRÜ riikide ja kaasmaalaste küsimustega. Sel aastal organiseeris asutus kümneid treeninguid ja seminare venekeelsete koolide õpetajatele välismaal.

"Eesmärk on ette valmistada pedagooge ja mitte ainult vene keele ja kirjanduse, vaid ka venekeelseid keemia- ja füüsikaõpetajaid koolidele, mis asuvad välismaal," ütles ERR-ile SRÜ ja kaasmaalastega koostöö agentuuri juht Eleonora Mitrafanova.

See on väljakutse vene haridussüsteemi jaoks. Nagu selgus siis kõige populaarsemad on vene koolide õpetajate seas arvuti-, IT- ja informaatika online-kursused. Neid organiseerib agentuuri partner haridusselts "Znanije" ehk "Teadmine".

"Tänapäeva laps teab tihti rohkem kui õpetaja, eriti kommunikatsiooni ja informaatika valdkondades," märkis riigiduuma hariduskomitee aseesimees Ljubov Duhonina.

Eleonora Mitrafanova sõnas, et agentuuri töötab praegu Eestis vähe. "Aga meil on juba praegu väga palju ressursse ja portaale, mille kaudu saab õppida vene keelt ja ka tõsta õpetajate kvalifikatsiooni. Me oleme alati valmis koostööks Eesti haridusministeeriumi ning Eesti koolide ja õpetajatega."