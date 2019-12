Ilm tuleb hall ja sombune

Teisipäevase saju tunnistajaid on meil palju, aga põhjustas selle ulatuslik madalrõhuala, mis kulges Musta mere äärest üle Ida-Euroopa Barentsi merele. Kaua oodatud lund selles soojas õhumassis ei olnud ning ilm oli pigem sombune ja esines ka udu.

Teine madalrõhuala jäi Atlandi ookeanile, mis tõi soojust Briti saartele. Kahte madalrõhuala eraldas Vahemerelt üle Kesk-Euroopa põhja sirutunud kõrgrõhuala ning seal oli ilm rahulik.

Neljapäeval nihkub kõrgrõhuala ida poole ja katab suurema osa Skandinaaviast, tuues sinna kuivema ja mõnevõrra talvele omasema külmema õhu. Venemaale eemalduva madalrõhuala haare nõrgeneb ja meil püsib ilm peamiselt pilvine, kuid sajuhooge on hõredalt.

Reedel hakkab Skandinaavia kohal tugevnev kõrgrõhkkond üha enam survestama ka Baltimaid, mistõttu õhutemperatuur põhja poolt järk-järgult langeb.

Öösel on pilvine ning kohati sajab vihma ja lörtsi. Tuul puhub loodest 1-7 m/s ja õhutemperatuur ulatub napilt miinusesse jäädes -1 ja +3 kraadi vahele.

Neljapäeva hommik tuleb ikka veel pilvine ning paiguti sajab veidi vihma või lörtsi. Puhub mõõdukas loode- ja põhjatuul ning sooja on kuni 3 kraadi.

Päeval on oodata pilves selgimistega ilma ja mõnes kohas sajab vihma või lörtsi. Tuul on natuke tõusnud ja puhub 3-8, rannikul iiliti 12m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 .

Pöörame pilgud aastalõpu poole, üldiselt läheb korra jahedamaks ja selgemaks, aga pühapäevast liigub uus vihmane sajuala üle Eesti. Öösel on enamasti miinuses ja päeval jääb keskmine vahemikku -2 kuni +5 kraadi.

Eks eestlased ole harjunud sellise halli ilmaga, aga loodame uuest aastast natuke helgemat talve jätku.