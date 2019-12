Alutaguse hoolekeskuse elanikud said näha Tagatalu jõuluvana ja päkapikku

Tagatalu jõuluvana Valdemar ja päkapikk Herbert käisid külas nii sada klienti mahutavas peamajas kui ka jõulukuul avatud tosinakohalises Tamme pansionaadis.

Kaheksa aastat tagasi avatud Alutaguse hoolekeskuse juhataja Kristiina Etsi sõnul ongi jõuluaeg neil alati külalisterohke, võõrustatud on nii koolilapsi kui ka valla kultuurikollektiive.

"Aga sel aastal on tore see, et ka jõuluvana Valdemar Tagatalust sai tulla meie juurde. Rõõmu on palju. Loodan, et see toob meile ka uue rõõmsa aasta," sõnas Ets.