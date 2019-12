Iisraeli õhutõrje lasi alla Gaza sektorist tulistatud raketi

Keegi vahejuhtumis vigastada ei saanud, kuid peaminister Benjamin Netanyahu pidi katkestama kõne valimisüritusel Ashkelonis. Iisraeli päevaleht Haaretz avaldas video, kuidas peaminister toimetatakse koos tema naise Sarahiga varjendisse.

Vastased on süüdistanud peaministrit, et ta on liiga leebe Gazast lähtuvate ohtude ohjeldamisel.

"Iisraeli raketitõrjesüsteem lasi alla Gaza sektorist Iisraeli territooriumi suunas tulistatud raketi," kirjutati armee ametlikus teadaandes.

Iisrael ründas vastuseks raketitulistamisele sihtmärke Gazas

Iisrael ründas ööl vastu neljapäeva vastuseks raketitulistamisele sihtmärke Gaza sektoris, teatas armee. "Vastuseks kolmapäevaõhtusele raketitulistamisele ründasid Iisraeli õhujõud terroristide sihtmärke Gaza sektoris," kirjutati sõjaväe teadaandes.