Venemaa ootab Trumpi vastust kutsele 9. mail Moskvat külastada

USA president Donald Trump on lubanud kaaluda kutset külastada järgmise aasta 9. mail Moskvat, ütles Vene asevälisminister Sergei Rjabkov neljapäeval usutluses uudisteagentuurile Interfax.

"USA president on öelnud, et kaalub kutset. Me ootame tema ametlikku vastust, ametlikku reaktsiooni," ütles Rjabkov.

"Ilmselt oleks igast vaatenurgast õige, kui omaaegse Hitleri-vastase koalitsiooni liikme ja meie Teise maailmasõja liitlase riigipea võtaks osa meie pidustustest," sõnas ta.