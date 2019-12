Pühade ajal hukkus tulekahjus üks inimene

Päästeameti vastutav korrapidaja Erkki Põld ütles ERR-ile, et 24. detsembril toimus tulekahju Põlva kortermaja teise korruse korteris, hukkus vanem naine. Korteris puudusid suitsuandur ja ka vingugaasiandur.

Ta rääkis, et 24. detsembril toimus teinegi traagiline sündmus, kus korteris suleti liiga vara ahju siiber ning vingumürgistuse said kaks täiskasvanut ja kaks last, kes toimetati haiglasse.

Põld rääkis, et võrreldes möödunud aastaga toimus rohkem päästesündmusi. Ta märkis, et ajavahemikul 23-25 detsember reageeris päästeamet 214 väljakutsele, millest 55 olid seotud tulekahjudega.

"Päästeamet paneb südamele inimestele, et tuleks kontrollida, et suitsuandurid oleksid olemas, et nad oleksid puhtad, et nad oleksid töökorras. Samuti ka vingugaasiandurid, sest ainult vingugaasiandur suudab tuvastada vingugaasi," sõnas Põld.

Politsei jaoks möödusid pühad rahulikult

Politsei- ja piirivalveameti juhtiv korrakaitseametnik Toomas Malva sõnul pidas politsei kinni 60 alkoholijoobes autojuhti, kes õnneks raskeid liiklusõnnetusi ei põhjustanud.

Kui Jõgevamaal toimunud raske liiklusõnnetus välja arvata, siis raskeid liiklusõnnetusi toimunud ei ole, rääkis ta.