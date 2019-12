Serbia politsei jälitab 12-aastase tüdruku röövinud pedofiili

Viimati nähti neid Ida-Serbia metsas ja seal on neljapäeval väljas 200 politseinikku jälituskoertega.

Politsei on avaldanud 46-aastase mehe foto ja palub kõigil, kes teda näinud on, kohe helistada.

Kahtlusalune vabanes mullu vanglast, kus ta kandis 12-aastast karistust noore tütarlapse vägistamiskatse eest. Hiljuti oli ta aga taas viis kuud trellide taga, sest kimbutas naisi sotsiaalmeedias.

Meest on hakatud kutsuma "Malca juuksuriks", sest ta tunnistas kohtus, et on oma ohvritel juuksed maha ajanud.

Pedofiilijahti jälgib hirmuga terve riik. President Aleksandar Vučić ütles, et oli kogu öö siseministriga ühenduses.

"See on politsei prioriteet," ütles ta. "Me oleme selle lapse pärast mures."