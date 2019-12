Pealinna Nur-Sultani teel olnud lennuk, mille pardal oli 95 reisijat ja viis meeskonnaliiget, kukkus alla vaid paar minutit pärast õhkutõusu Almatõ lennujaamast, rammides esmalt betoontõket ja seejärel kahekorruselist maja.

Almatõ tervishoiuameti ülem Tleuhhan Abildajev ütles, et 14 inimest suri õnnetuspaigas ja üks noor naine hiljem haiglas. Vigastada sai ühtekokku 66 inimest, kellest 50 viidi haiglasse ja kellest omakorda 12 on "äärmiselt tõsises seisundis".

Abildajevi sõnul on vigastatute seas üheksa last.

Linnavalitsus teatas varem, et 17 patsienti, nende seas kaheksa last on tõsises seisundis haiglaravil.

Kasahstani hädaolukordade komitee lükkas Almatõ võimude andmed ümber, täpsustades, et surma sai 12 inimest. Kaheksa inimest suri õnnetuspaigas, kaks lennujaamas arstide hoole all ja kaks haiglas.

Hukkunute sünniaastad jäävad vahemikku 1940–1986, lisas komitee.

Riikliku telekanali Khabar teatel lennuki teele jäänud majas ühtegi inimest ei olnud.

Lennujaamavõimude teatel tõusis lennuk õhku kell 7.05 (Eesti aeg 03.05) ja kadus paar minutit hiljem radarilt.

Kasahhi võimude teatel oli lennuk 23 aasta vanune Fokker ja see oli läbinud mais ohutuskontrolli.

President Kassõm-Žomart Tokajev lubas ohvrite peredele kompensatsiooni ja õnnetuse süüdlaste karmi karistamist kooskõlas seadusega. Presidendi sõnul on valitsus moodustanud õnnetuse asjaolude uurimiseks ka valitsuskomisjoni.

Tööstusministeerium teatas, et õnnetuse põhjuste väljaselgitamiseni hoitakse kõik Fokker-100-tüüpi lennukid maapinnal.