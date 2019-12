Venemaa välisministeeriumi teise Euroopa osakonna juht Sergei Beljajev väitis uudisteagentuurile RIA Novosti antud intervjuus, et Vene õhujõud on vastavalt 2017. aasta lõpus kinnitatud kokkuleppele Läänemere kohal Peterburi ja Kaliningradi vahel lennates muutnud oma lennumarsruute ja lennukõrgusi, et vähendada ohtu tsiviillennukitele, samuti on hakatud esitama rohkem lennuplaane ja ollakse raadiosides lennujuhtidega, kirjutab Postimees.

Kaitsevägi ja lennujuhid venelaste sõnu ei kinnita

Leitnant Taavi Laasik kaitseväe peastaabi pressiosakonnast ütles ajalehele, et Eesti kaitsevägi pole saanud Vene poolelt ametlikku infot Läänemere kohal lendamise kohta.

"Samuti pole kaitsevägi täheldanud, et Läänemere kohal lendavad Vene militaarõhusõidukid oleks hakanud rohkem lendama sisselülitatud transpondritega, esitanud rohkem lennuplaane või olnud rohkem raadiosides tsiviillennujuhtidega Tallinna lennuinfopiirkonnas," märkis Laasik.

Võrreldes 2018. aastaga on transpondri, lennuplaani ja raadioside puudumist registreeritud käesoleval aastal pigem rohkem.