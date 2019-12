Järvamaa gümnaasiumivõrk võib saada lahenduse sügisel

Järva vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjon, mida juhib endine Albu vallavanem Kalju Kertsmik, esitas volikogule ettepaneku viia koolivõrk vastavusse õpilaste arvuga.

"Komisjonipoolne ettepanek volikogule on, et Järva vallas võiks olla tulevikus üks gümnaasium, asukohaga Koerus," selgitas Kertsmik, kuidas valla haridusvõrku muuta plaanitakse.

Järva valla hariduse spetsialist Elo Siska märkis, et kolme gümnaasiumi peale kokku on 92 õpilast, mis teiste valdade mõistes on väga vähe. "Ja et kui palju vaja oleks, siis toetudes meid nõustavatele ekspertidele, siis kindlasti 100, 150 õpilast peaks olema vähemalt gümnaasiumi osas."

Komisjon leiab, et juba järgmisel sügisel tuleks lõpetada õpilaste vastuvõtt Aravete ja Järva-Jaani kooli kümnendasse klassi ja hiljemalt kolme aasta pärast jätkaksid need põhikoolina. Gümnasistid koonduvad Koeru, kuna seal on kõige rohkem õpilasi ja hooneid nüüdisajastatud.

Aravete gümnaasium Autor/allikas: Olev Kenk/ERR

Aravete kooli õppejuht Diana Liivat ütles, et kuigi praegu õpib gümnaasiumi kolmes klassis kokku vaid 24 õpilast, oleks gümnaasiumihariduse kadumine Aravetel suur kaotus kogukonnale, pealegi pole 30 kilomeetri kaugusel asuva Koeruga mingit bussiühendust.

"Ja kui ma rääkisin lastega, siis nad arvasid, et pigem on Paide, Rakvere, Viljandi selline suund, ka Tartu, kus on ikkagi see ühendus olemas ja kus on suuremad keskused. Et nad ei näe nagu mõtet, et minna Koeru keskkooli," rääkis Liivat.

Seitsme valla ühinemisel tekkinud Järva vallal on lisaks kolmele gümnaasiumile ka viis põhikooli. Kalju Kerstmiku komisjon leiab, et laste vähesuse tõttu tuleks ka Peetri, Ambla ja Albu põhikool muuta kuueklassiliseks ning vabaneva raha saaks suunata gümnaasiumiõpetajate palgatõusuks.

Ühtegi otsust langetatud veel pole, vallarahva avalikud arutelud algavad jaanuaris.