ERR USA-s: igapäevase droonikaubanduseni läheb veel aastaid

Internetiostude populaarsus on USA-s viinud selleni, et aina rohkem peavad kaubad jõudma inimeste koduukseni. Peamiselt veetakse kaupa veokitega, aga nüüd soovib kõrgustesse lennata uus transpordiviis.

Näiteks katsetab tehnoloogiahiiu Google'i ettevõte Wing Virginia osariigi väikelinnas Christiansburgis kaubavedu droonidega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kohalikel elanikel on võimalik osta internetist teatud tooteid. Seejärel need pakitakse ja riputatakse drooni külge. Õigesse kohta lendamiseks kasutab õhusõiduk nii kaamerat kui ka GPS-i.

"Meie kohaletoimetamine võtab tavaliselt kümme minutit või isegi vähem. Peamiselt on kõikide meie katsete puhul olnud suupisted ja muud toidud kõige populaarsemad," rääkis ettevõtte Wing turundusjuht Jonathan Bass.

Wing teeb koostööd apteegikett Walgreensi ja kaubandusettevõtte FedExiga. Nad ei ole sellel turul aga üksi. Näiteks on internetipood Amazon arendanud droonivedusid juba aastaid.

Ettevõtete peamine lootus on see, et kui kõik õnnestub, siis on võimalik oluliselt vähendada transpordikulusid ja suurendada tõhusust.

"Droonid võivad lennata igasuguse ilmaga. Me ei lenda ainult, kui on kõva tuul, näiteks üle 9 meetri sekundis," teatas turundusjuht Bass.

USA valitsusametnikud üritavad nüüd paika panna reegleid, mida ettevõtted peavad järgima, kui soovivad droonidega kaupa vedada.

"Me oleme tundmatus olukorras, kui räägime reeglite loomisest ja arendamisest, mis võimaldaks droonidel üle inimeste majade teatud kogukondades lennata," nentis FedExi asepresident Joe Stephens.

Seega võib aega minna veel aastaid, enne kui USA-s kasutatakse droone kaupade vedamiseks iga päev.