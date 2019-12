Laupäeval tuleb mõõdukalt külm ilm, lund sajab harva

Eelolev öö on pilves selgimistega. Hilisõhtul võib mitmel pool olla lumehooge, pärast keskööd aga saju võimalus väheneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-11, puhanguti 14, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Külma on algavaks ööks oodata kuni 4 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Laupäeva hommikul on ilm vähese või vahelduva pilvisusega, ja üksikutes kohtades sajab veidi kerget lund. Tuul puhub valdavalt kirdest ning õhutemperatuur jääb nulli ja -4 kraadi piiresse.

Ka päev on vähese või vahelduva pilvisusega ning vaid üksikutes kohtades sajab kerget lund. Kirdetuul puhub 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, õhtuks aga tuul vaibub. Õhutemperatuur on 0 kuni -3 kraadi, pärast lõunat aga langeb.